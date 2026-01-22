Forbes la classifica dei cantanti che hanno guadagnato di più nel 2025

Nel 2025, i principali cantanti mondiali hanno totalizzato un guadagno complessivo di 1,9 miliardi di dollari, con una media individuale di circa 52 milioni. Questa classifica di Forbes evidenzia le star più redditizie dell’anno, offrendo uno sguardo sui loro risultati finanziari e sul panorama musicale internazionale. Un’analisi utile per comprendere le tendenze economiche e il valore commerciale degli artisti più affermati.

Nel 2025 i principali artisti mondiali hanno guadagnato complessivamente 1,9 miliardi di dollari, con guadagni individuali medi di 52 milioni. Tra i protagonisti dell’anno della classifica di Forbes spicca The Weeknd, che ha chiuso l’anno con circa 298 milioni di dollari grazie a un tour da record, l’uscita dell’album Hurry Up Tomorrow e la vendita parziale del suo catalogo musicale a Lyric Capital, operazione valutata un miliardo di dollari. Anche Taylor Swift ha dominato la scena musicale, con guadagni pari a 202 milioni di dollari grazie all’album The Life of a Showgirl, al documentario su Disney+ e al riacquisto dei diritti dei suoi primi sei album. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forbes, la classifica dei cantanti che hanno guadagnato di più nel 2025 Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025: la classifica di ForbesNel 2025, Giorgia Meloni si distingue come la quarta donna più potente al mondo secondo la classifica di Forbes. Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italianiScopri chi sono i 9 più ricchi in Emilia-Romagna, secondo la classifica Forbes dei miliardari italiani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Shocked! Jennie’s New Haircut + 4.8M Ruby Sales = The Biggest Solo Rebirth in K-Pop 2025 Argomenti discussi: Elon Musk si avvicina a un patrimonio di 800 miliardi di dollari dopo l’ultimo round di xAI; Le 20 persone più ricche del mondo nel 2026; Forbes Italia apre il 2026 celebrando Brunello Cucinelli 'Imprenditore dell'anno'; La classifica delle 20 squadre sportive più redditizie al mondo nel 2026. Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italianiIl valore complessivo dei patrimoni dei 79 nomi italiani tocca quota 304,19 miliardi di euro. I nomi nella nostra regione: da Andrea Pignataro a Piero Ferrari fino a Isabella Seragnoli. E nelle vicine ... ilrestodelcarlino.it Forbes/ Draghi batte Berlusconi nella classifica dei potentiForbes/ Draghi batte Berlusconi nella classifica dei potenti Nel gruppo anche il Papa, Zuckerberg e un narco messicano New York, 2 nov. (TMNews) - L'uomo più potente del mondo secondo Forbes è Barack ... ecodibergamo.it Tgr Rai FVG. . La triestina Martina Pluda è stata la prima esponente del mondo animalista ad entrare nella classifica delle 100 donne più influenti secondo Forbes Italia. Nella trasmissione Buongiorno Regione ha parlato delle tue battaglie in difesa degli anim - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.