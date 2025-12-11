Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025 | la classifica di Forbes

Nel 2025, Giorgia Meloni si distingue come la quarta donna più potente al mondo secondo la classifica di Forbes. Questo riconoscimento sottolinea il suo ruolo di rilievo nel panorama internazionale, evidenziando la sua influenza politica e il suo impatto globale. Un risultato che conferma la crescita e la rilevanza delle leadership femminili a livello mondiale.

Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025: lo rivela la lista stilata da Forbes. La premier italiana è stata superata da Sanae Takaichi, premier giapponese entrata in carica il 21 ottobre scorso. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, davanti alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Al quinto posto figura la presidente messicana, Claudia Sheinbaum. Numerosi i nomi delle figure politiche che compaiono nella lista: ci sono anche la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, che è 17esima, la ministra delle Finanze dell'India, Nirmala Sitharaman al 24esimo posto e la cancelliera dello Scacchiere nel Regno Unito, Rachel Reeves al 39esimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it