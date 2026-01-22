Foce Del Duca barriere soffolte per proteggere il canale dagli insabbiamenti
Per prevenire gli insabbiamenti nel canale di Foce del Duca, si valuta l'installazione di barriere soffolte. L’Ente parco nazionale del Circeo prevede di intervenire nuovamente in primavera, rimuovendo la sabbia accumulata che ostacola il naturale flusso tra il mare e il Lago di Fogliano. Questi interventi mirano a tutelare l’equilibrio ambientale e la funzionalità del canale.
Insabbiamento della foce del canale del Duca, convocata una riunione urgenteIl comune di Latina ha convocato una riunione urgente per affrontare il problema dell’insabbiamento della foce del canale del Duca.
