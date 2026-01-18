Insabbiamento della foce del canale del Duca convocata una riunione urgente

Il comune di Latina ha convocato una riunione urgente per affrontare il problema dell’insabbiamento della foce del canale del Duca. L’assessore Gianluca Di Cocco ha richiesto un incontro immediato per valutare le possibili soluzioni e garantire la sicurezza e la funzionalità del tratto, importante per le attività marittime e il territorio locale. La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati tra le autorità competenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.