Insabbiamento della foce del canale del Duca convocata una riunione urgente
Il comune di Latina ha convocato una riunione urgente per affrontare il problema dell’insabbiamento della foce del canale del Duca. L’assessore Gianluca Di Cocco ha richiesto un incontro immediato per valutare le possibili soluzioni e garantire la sicurezza e la funzionalità del tratto, importante per le attività marittime e il territorio locale. La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati tra le autorità competenti.
Gianluca Di Cocco, assessore del comune di Latina con deleghe a turismo, marina e demanio marittimo, in una nota ha dichiarato di aver richiesto la convocazione di una riunione urgente sulla situazione in merito al grave processo di insabbiamento della foce del canale del Duca, che collega il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
