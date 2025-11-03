A Nichelino cani e umani potranno essere sepolti insieme | Un legame che non si spezza con la morte

A Nichelino, nel Torinese, una modifica al Regolamento di polizia mortuaria consente ai cittadini di essere sepolti con i propri animali. La modifica, frutto del lavoro congiunto della vicesindaca Carmen Bonino e dell'assessore Fiodor Verzola, permette la tumulazione congiunta o postuma delle ceneri. Una nuova consacrazione del valore sociale del legame tra persone e animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

