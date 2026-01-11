Firenze | 11 nuove pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah

A Firenze sono state installate undici nuove pietre d’inciampo, in memoria delle vittime della Shoah. Queste pietre, realizzate dall’artista Gunter Demnig, sono posate nei luoghi significativi per ricordare le persecuzioni naziste. L’iniziativa si inserisce nel percorso di memoria della città, mantenendo vivo il ricordo delle persone deportate e uccise durante il periodo della Shoah.

La città di Firenze rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove pietre d'inciampo, le?Stolpersteine?ideate dall'artista tedesco Gunter Demnig L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: 11 nuove pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah Leggi anche: Memoria della strage di Cibeno, posate due nuove pietre d’inciampo in centro Leggi anche: Memoria della strage di Cibeno, posate due nuove pietre d’inciampo in centro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Firenze undici nuove pietre d'inciampo; Pietre d'inciampo, nuove pose a Firenze. Firenze posa 11 nuove pietre d’inciampo: la memoria delle vittime della Shoah nelle strade della città - Il primo omaggio alla famiglia Graziani in via dei Macci, alla presenza di Gunter Demnig e delle istituzioni. corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, undici nuove pietre d’inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo - La città rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove pietre d’inciampo, le Stolpersteine ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig. toscanaoggi.it

Pietre d'inciampo, nuove pose a Firenze - Venerdì 16 gennaio alle ore 12 in via Arnolfo 4 ci sarà la cerimonia per la posa delle Pietre d'inciampo in ricordo di Bruno Anichini, Guido Cambi e Carlo Lumini, vittime della retata avvenuta a ... nove.firenze.it

La fine di un viaggio è solo l’inizio di un’altra avventura. Esplora le nuove proposte al Centro Porsche Firenze. #Porsche #PorscheFirenze - facebook.com facebook

Nuove forme di fascismo e dove trovarle. Firenze, ad esempio. #propal #fiorentina #seriea x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.