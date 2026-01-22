Finisce come a Bologna Gualtieri cancelli il centro a 30km h La Lega all' attacco del sindaco

La decisione del Tar di annullare il provvedimento “Bologna Città 30” ha suscitato reazioni politiche, con la Lega che evidenzia possibili implicazioni anche per Roma. Fabrizio Santori, consigliere leghista, sottolinea come questa sentenza rappresenti un segnale importante per le scelte di mobilità urbana e amministrative nelle grandi città italiane. La vicenda evidenzia le sfide legali e politiche legate alle politiche di limitazione del traffico e alla gestione del centro storico.

Il consigliere capitolino Fabrizio Santori preannuncia ricorsi: "Servono ordinanze specifiche non si può mettere un divieto generalizzato. Ho preparato un'interrogazione per sapere se sono state fatte le istruttorie" “La sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento ‘Bologna Città 30’ è un avvertimento chiarissimo anche per Roma”, dice al Foglio Fabrizio Santori, consigliere della Lega dell’assemblea capitolina. Nel centro storico della Capitale è attivo da circa una settimana un limite di velocità a 30 kmh. Lo stesso imposto due anni fa in tutto il comune di Bologna dal sindaco dem Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

