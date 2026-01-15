Roma in centro a 30km h I romani si dividono tra pro e contro

A Roma, il centro storico ha introdotto un limite di velocità di 30 km/h, modificando la circolazione quotidiana. La misura ha suscitato opinioni divergenti tra residenti, commercianti e visitatori, che ne valutano i vantaggi e gli aspetti critici. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’ambiente urbano, pur generando discussioni sulla sua efficacia e impatto sulla mobilità cittadina.

Il centro di Roma diventa una vasta area con limite di velocità fissato a 30 chilometri all'ora. Servizio di Beatrice Bossi Roma, in centro a 30kmh. I romani si dividono tra pro e contro TG2000. Il centro di Roma dal 15 gennaio diventa una grande zona 30: ecco le strade coinvolte; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Il centro storico di Roma a 30 all'ora, scatta il limite; Ztl Roma, parte il limite di 30 km/h nel centro. Roma 'frena', da oggi nel centro storico limite dei 30 km orari - Il primo mese sarà di assestamento poi saranno anche installati gli indicatori della velocità

Ztl Centro Roma, da oggi è zona a 30 km/h: prima un mese di test, poi gli autovelox - Controlli itineranti degli agenti della Municipale, 4 indicatori di velocità e 15 velox mobili. ilmessaggero.it

Roma, tutta la ZTL Centro Storico diventa “zona 30 km/h” - P arte la sperimentazione a Roma del modello “andamento lento” per tutti i veicoli all'interno della ZTL: il provvedimento, entrato in vigore dopo la delibera votata dalla Giunta Capitolina, adotta pe ... msn.com

