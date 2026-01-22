Festival delle giovani generazioni | tre anni di eventi a Rimini con i finanziamenti dalla Regione

Il Festival delle giovani generazioni a Rimini, giunto alla sua terza edizione, è un appuntamento dedicato alla Generazione Z. Promosso con il supporto della Regione, l’evento propone laboratori, workshop e percorsi di orientamento, offrendo uno spazio di confronto e crescita per i giovani. Un’occasione per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle nuove generazioni nel contesto locale e nazionale.

Un grande evento nazionale dedicato alla Generazione "Z", con laboratori, workshop e percorsi di orientamento, così Rimini avrà il suo "Festival delle giovani generazioni". La giunta comunale ha approvato la proposta progettuale che porterà in città, per tre anni consecutivi, un evento nazionale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Dalla Regione tre milioni di finanziamentiLa Regione Toscana ha approvato una delibera che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di finanziamenti dedicati alla manutenzione e al ripristino delle aree costiere e degli insediamenti lungo la costa.

