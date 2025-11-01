Tragedia del Parsifal | Rimini commemora i sei giovani velisti a 30 anni dalla scomparsa

Riminitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta sabato mattina al Giardino "I ragazzi del Parsifal" in via Destra del Porto la cerimonia commemorativa per ricordare i sei giovani velisti scomparsi trent'anni fa nella tragedia del Parsifal: Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli e Mattia De. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

