Tragedia del Parsifal | Rimini commemora i sei giovani velisti a 30 anni dalla scomparsa
Si è svolta sabato mattina al Giardino "I ragazzi del Parsifal" in via Destra del Porto la cerimonia commemorativa per ricordare i sei giovani velisti scomparsi trent'anni fa nella tragedia del Parsifal: Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli e Mattia De. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il Parsifal, progettato dall'architetto Carlo Sciarrelli e varato il 4 aprile 1992 dal cantiere di Stefano Carlini di Rimini dopo due anni di costruzione, rappresentava l'eccellenza della