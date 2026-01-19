Festa di Capodanno in un locale senza titolo abilitativo | intervento della polizia

A Mesagne, il locale coinvolto in un episodio di apertura senza titolo abilitativo ha subito la chiusura dopo l’intervento delle autorità. La polizia, intervenuta alcuni giorni fa, ha verificato la mancanza delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di eventi come la festa di Capodanno. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare le normative vigenti per garantire la sicurezza e la regolarità delle attività commerciali.

MESAGNE - Dopo qualche giorno della "visita" degli agenti del commissariato di Mesagne, arriva la chiusura del locale. I poliziotti erano intervenuti la notte di Capodanno. Numerosi giovani avventori - circa 200 - stavano festeggiando, ignari, il 2026 in una campagna - che in passato ospitava un.

