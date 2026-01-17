Festa della polizia locale Mostra e serata a teatro per i 140 anni di attività

Martedì prossimo, Macerata celebra i 140 anni della polizia locale con un programma dedicato. La giornata comprende una mostra fotografica, una messa in cattedrale e una serata al teatro Lauro Rossi, offrendo un’occasione per valorizzare il ruolo e l’impegno di questa istituzione nella comunità.

Una mostra fotografica, una messa in cattedrale e una serata al Lauro Rossi. È il programma della giornata di celebrazioni per i 140 anni dalla fondazione della polizia locale di Macerata, in programma per martedì prossimo. Per festeggiare l'anniversario, l'amministrazione comunale ha tracciato un percorso che, partendo dalle radici storiche del Corpo, arriva a coinvolgere società civile e nuove generazioni. Le celebrazioni prenderanno il via alle 16, con l'apertura di una mostra fotografica alla Galleria degli Antichi Forni. L'esposizione, visitabile fino al 25 gennaio, si propone come un viaggio nella memoria collettiva: attraverso una serie di scatti inediti, i visitatori potranno riscoprire il volto della vita maceratese dai primi del Novecento a oggi.

