Ferrovie Brunini Sea | Con T2 Malpensa-Gallarate potenziamento strutturale

Il potenziamento della linea T2 Malpensa-Gallarate rappresenta un passo importante per migliorare i collegamenti ferroviari nell'area di Malpensa. Questa opera favorisce un collegamento diretto tra l’aeroporto e Gallarate, creando opportunità per ampliare le connessioni verso Nord e la Svizzera. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento ferroviario, volto a ottimizzare i servizi e a facilitare l’integrazione con il sistema di alta velocità.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "La Sea celebra questa importante opera, non solo perché crea un collegamento diretto e veloce su ferro con Gallarate, città rilevante nell'area di Malpensa, ma anche perché pone le condizioni per completare il potenziamento ferroviario attorno all'aeroporto attraverso opere che comporteranno l'allargamento dei collegamenti ferroviari tra l'aeroporto e la zona nord del Paese, anche verso la Svizzera, consentiranno un migliore servizio su Milano e permetteranno un più facile accoglimento dell'alta velocità. È una parte del potenziamento infrastrutturale fondamentale per coronare il nostro sogno di rendere Malpensa non soltanto uno snodo per gli aerei, ma uno snodo intermodale del Paese".

