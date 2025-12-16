Dopo 16 anni di processi arriva la condanna per violenza sessuale

Dopo oltre sedici anni di battaglie legali, si conclude con una condanna definitiva il lungo percorso giudiziario per violenza sessuale. Un processo che ha attraversato silenzi, attese e innumerevoli fasi, culminando in una sentenza che trasforma un atto scritto in una verità riconosciuta dalla giustizia.

Sedici anni di attesa, silenzi, carte giudiziarie e processi. Poi, all’improvviso, la porta di casa che si apre e una condanna che smette di essere solo un atto scritto. A Laives, nei giorni scorsi, un uomo di 76 anni è stato arrestato per scontare una pena definitiva per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

