Femminicidio-suicidio a Città della Pieve | uccide la convivente con un colpo di pistola e poi si toglie la vita

Tgcom24.mediaset.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo aveva avvisato che avrebbe compiuto una "follia" mettendosi in contatto con una persona residente fuori regione, che ha dato l'allarme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

