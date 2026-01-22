Femminicidio Federica Torzullo dubbi di Bruzzone sull' arma e situazione peggiore ci sarebbe un complice

La confessione di Claudio Carlomagno riguardo al femminicidio di Federica Torzullo ha sollevato diverse perplessità tra gli esperti. La criminologa Roberta Bruzzone ha espresso dubbi sull’arma utilizzata e ha avanzato l’ipotesi che, in una situazione più grave, potrebbe esserci stato un complice. Questa vicenda mette in luce le complessità investigative e le questioni ancora aperte sul caso.

Ci sono ancora molti dubbi sul femminicidio di Federica Torzullo, confessato da suo marito, Claudio Carlomagno. La criminologa e psicologa forense, Roberta Bruzzone, non si è detta convinta delle parole dell'assassino reo-confesso e ha ipotizzato uno "scenario peggiore" con la presenza anche di un complice. Dopo la confessione di Claudio Carlomagno – che ha spiegato modi e tempi con cui ha ucciso sua moglie, Federica Torzullo – proseguono le indagini per accertare la veridicità delle sue parole e per i tanti punti oscuri di questa vicenda.

