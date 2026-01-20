Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Bruzzone spiega l' overkilling | C' è la voglia di distruggere

Roberta Bruzzone commenta il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, approfondendo il concetto di overkilling, ovvero la volontà di distruggere completamente la vittima. La criminologa analizza le possibili motivazioni dell’omicidio e il silenzio di Claudio Carlomagno, evidenziando le dinamiche di un episodio che ha suscitato grande attenzione. Un’analisi che cerca di chiarire i risvolti e le implicazioni di un caso di estrema gravità.

Federica Torzullo è stata uccisa ad Anguillara Sabazia. La Procura di Civitavecchia ha accusato il marito, Claudio Carlomagno, di femminicidio e occultamento di cadavere. L'uomo, figlio di un'assessora comunale, rischia l'ergastolo. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, ha spiegato cosa potrebbe essere scattato nella testa del presunto assassino, dall'overkilling – ossia l'infierimento intenzionale – alla vergogna di ammettere il delitto per via del figlio di 10 anni. Cos'è l'overkilling, parla Bruzzone La mancata confessione di Claudio Carlomagno La premeditazione del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Cos'è l'overkilling, parla Bruzzone Ai microfoni di La vita in diretta, Roberta Bruzzone – prima dei risultati dell'autopsia – ha analizzato il presunto femminicidio di Federica Torzullo.

