Femminicidio di Federica Torzullo cosa non torna nella confessione dell'ex marito

Il caso di Federica Torzullo solleva dubbi sulla versione fornita dall'ex marito, Carlomagno. In particolare, emergono incongruenze riguardo all'impeto dell'aggressione e alla rapidità con cui si sarebbe consumato il femminicidio. Questi dettagli sollecitano un approfondimento sulla dinamica dei fatti e sull'affidabilità della confessione, evidenziando l'importanza di analizzare attentamente ogni elemento per fare luce sulla vicenda.

Due aspetti principali non tornano nella confessione di Carlomagno: l'impeto nell'aggressione a Federica Torzullo e la rapidità d'esecuzione del femminicidio.

