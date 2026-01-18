Federica Torzullo trovato un corpo nella sede dell'azienda del marito
Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un corpo senza vita presso l’azienda del marito. Dopo giorni di ricerche, la scoperta ha portato alla luce una triste verità, sollevando molte domande sulle circostanze della vicenda. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.
Dopo giorni di ricerche è stato trovato un corpo senza vita nella ditta del marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. Si tratterebbe proprio della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il giallo della scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara, vicino a Roma. Si aggrava la posizione del marito, già indagato per omicidio: trovate importanti tracce di sangue Giovanna Serpico #GR1 #federicatorzullo - facebook.com facebook
Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: “Gravi indizi sul marito” x.com
