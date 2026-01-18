Femminicidio di Federica Torzullo | il corpo ritrovato nella ditta del marito L’uomo portato in carcere

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto oggi, 18 gennaio 2026, nel terreno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. L’uomo, Claudio Carlomagno, è stato immediatamente arrestato e portato in carcere. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando ancora una volta la triste realtà dei femminicidi in Italia.

ANGUILLARA (ROMA) – Appartiene a Federica Torzullo il corpo ritrovato oggi, 18 gennaio 2026, nel terreno dell’azienda del marito Claudio Carlomagno, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il riconoscimento della 41enne, scomparsa dall’8 gennaio scorso, è avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva indosso. Il marito, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, è in stato di arresto. La svolta nella vicenda è arrivata questa mattina: un corpo viene scoperto in via comunale di San Francesco, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. La zona viene subito delimitata e Torzullo condotto nella caserma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

