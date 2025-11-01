Tartaruga intrappolata in una rete da pesca salvata e liberata in mare aperto
Intrappolata in una rete da pesca. Una tartaruga marina salvata e poi liberata nel mare aperto. In seguito alle segnalazioni pervenute nel pomeriggio di sabato da parte di diversi cittadini, la capitaneria di porto di Fiumicino è intervenuta per il salvataggio di una tartaruga marina in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
