Federica Torzullo è stata trovata morta con 20 ferite da arma da taglio. L’indagine si concentra sull’azienda di Claudio Carlomagno, marito della vittima, dove si cerca l’arma del delitto. Dopo dieci giorni di ricerche, il corpo è stato rinvenuto il 18 gennaio, sepolto a circa due metri di profondità in un terreno limitrofo. Le indagini proseguono per chiarire i motivi e le responsabilità di questa tragedia.

Dopo dieci giorni di incertezza, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto il 18 gennaio, sepolto a circa due metri di profondità in un terreno adiacente all'azienda del marito, Claudio Carlomagno. La scoperta ha svelato un quadro di estrema ferocia: come riporta La Repubblica, la donna sarebbe stata colpita con circa venti coltellate. Il ritrovamento Dopo l'omicidio, l'indagato avrebbe tentato di dare fuoco al cadavere e di farlo a pezzi per renderlo irriconoscibile e ostacolarne l'identificazione, prima di nasconderlo sotto terra. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, la verità dall'autopsia: uccisa con 20 coltellate. Si cerca l'arma del delitto nell?azienda del marito Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo ha deciso di dire la verità sull'omicidio: l'interrogatorio, l'arma del delitto e il cellulareClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di rilasciare dichiarazioni riguardo all'omicidio della moglie.

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.L'arma del delitto e i cellulare, i punti ancora irrisoltiClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha ancora risposto ai pubblici ministeri.

