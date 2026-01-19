Federica Torzullo uccisa in casa nascosta in auto e seppellita | l'arma del delitto non si trova
Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta. Le indagini finora non hanno portato al ritrovamento dell’arma del delitto. La ricostruzione degli eventi si basa su testimonianze e analisi tecniche, tra cui geolocalizzazione e visioni di telecamere, che hanno escluso il coinvolgimento del marito. La vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione delle autorità.
La ricostruzione di quanto sappiamo finora sul femmincidio di Federica Torzullo, ritrovato il corpo. A smentire il marito geolocalizzazione e telecamere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il coltello non si trova, è mistero. Giallo nel delitto nel parcheggio. L’arma letale “sparisce“ nell’auto
Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio da Anguillara. L'uomo si trova ora in caserma
Nelle prime ore odierne, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un’azienda collegata al marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara. L’uomo, attualmente in caserma, è sotto interrogatorio. La vittima, ancora da identificare, potrebbe essere collegata al caso di scomparsa della donna, e le indagini proseguono per chiarire le circostanze e trovare eventuali collegamenti.
Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trova - La ricostruzione di quanto sappiamo finora sul femmincidio di Federica Torzullo, ritrovato il corpo. fanpage.it
Ci stringiamo alla famiglia di Federica Torzullo. Siamo attoniti per il ritrovamento del suo corpo. L’ennesimo femminicidio che fa male, che tocca il cuore di tutta la comunità di Anguillara e del Lazio. Mi auguro che la giustizia faccia rapidamente il suo corso. - facebook.com facebook
Il corpo di Federica Torzullo era sottoterra. L’arresto e il silenzio del marito | 'Uccisa nella cabina armadio, sangue sugli abiti di lui' x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.