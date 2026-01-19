Federica Torzullo uccisa in casa nascosta in auto e seppellita | l'arma del delitto non si trova

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta. Le indagini finora non hanno portato al ritrovamento dell’arma del delitto. La ricostruzione degli eventi si basa su testimonianze e analisi tecniche, tra cui geolocalizzazione e visioni di telecamere, che hanno escluso il coinvolgimento del marito. La vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione delle autorità.

Ci stringiamo alla famiglia di Federica Torzullo. Siamo attoniti per il ritrovamento del suo corpo. L’ennesimo femminicidio che fa male, che tocca il cuore di tutta la comunità di Anguillara e del Lazio. Mi auguro che la giustizia faccia rapidamente il suo corso. - facebook.com facebook

Il corpo di Federica Torzullo era sottoterra. L’arresto e il silenzio del marito | 'Uccisa nella cabina armadio, sangue sugli abiti di lui' x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.