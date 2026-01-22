Federica Torzullo la confessione di Claudio Carlomagno | il coltello gettato nel fiume e il pensiero di uccidersi La Procura | Ci sono zone d' ombra

Claudio Carlomagno ha fornito una confessione dettagliata riguardo l’omicidio della moglie, Federica Torzullo, dopo giorni di silenzio. Durante l’interrogatorio davanti al gip di Civitavecchia, l’uomo ha descritto momenti significativi, incluso il gesto di gettare il coltello nel fiume e i pensieri di auto-distruzione. La Procura ha manifestato l’intenzione di approfondire alcune zone d’ombra ancora presenti nel caso.

Una confessione lunga e dettagliata, arrivata dopo giorni di silenzio. Claudio Carlomagno ha ammesso davanti al gip di Civitavecchia di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, al termine di un interrogatorio durato oltre sei ore. Un racconto che ricostruisce minuto per minuto una mattina di violenza, l’occultamento del cadavere e i tentativi di depistaggio. Una versione che, tuttavia, non convince pienamente la Procura, secondo cui ci sarebbero zone d’ombra ancora da chiarire. La paura di perdere il figlio Alla base del delitto, secondo quanto riferito dall’indagato, c’era una crisi matrimoniale ormai irreversibile. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpiClaudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di sua moglie, Federica Torzullo, durante l'interrogatorio di convalida del fermo.

