Federica Torzullo Claudio Carlomagno confessa il femminicidio | Non volevo perdere mio figlio Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi

Claudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di sua moglie, Federica Torzullo, durante l’interrogatorio di convalida del fermo. L’uomo ha ammesso di aver sferrato 23 colpi con un coltello, motivato dal timore di perdere il rapporto con suo figlio. La vicenda si inserisce in un contesto di analisi su violenza di genere e responsabilità penale.

Claudio Agostino Carlomagno, accusato del femminicidio di sua moglie Federica Torzullo, ammette le proprie presunte responsabilità durante l'interrogatorio di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. «Il litigio è nato per affidamento di nostro figlio», dichiara. La 41enne era scomparsa l'8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia (Roma) e il suo corpo è stato ritrovato senza vita sepolto in un terreno vicino all'azienda di famiglia dell'indagato. Le accuse La Procura di Civitavecchia contesta a Carlomagno il reato di femminicidio, introdotto dall'articolo 577 bis del codice penale e punito con l'ergastolo, oltre al reato di occultamento di cadavere.

