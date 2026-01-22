Federica Torzullo il ruolo del padre del killer | mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via

Federica Torzullo analizza il ruolo di Claudio Torzullo, padre del sospettato Claudio Carlomagno. Mentre Claudio puliva le tracce, lui si trovava in auto nella stessa via. Attualmente non è indagato, ma dovrà spiegare il motivo per cui, quella mattina, rimase in auto per circa nove minuti, nel momento in cui sua nuora è stata uccisa.

Per il momento non è indagato ma senz’altro il padre di Claudio Carlomagno dovrà chiarire il perché - per nove minuti - la mattina in cui sua nuora è stata uccisa si trovava in via Costantino. In base alle indagini e soprattutto agli orari che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia hanno svolto e ricomposto, il suocero di Federica alle 7,08 del giorno del delitto è stato visto «transitare lungo la via nei pressi dell’abitazione della coppia» fermandovisi «fino alle 7,17», si legge nell’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli. La telecamera, risultata poi centrale per ricostruire i movimenti del 44enne accusato dell’efferato omicidio della moglie, ha catturato anche altro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

