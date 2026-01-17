Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto La procura | Gravi indizi contro di lui

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia. Le autorità hanno individuato tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto, alimentando i sospetti nell’ambito dell’indagine. La procura ha emesso un avviso di gravi indizi contro di lui, mentre proseguono le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa.

Che fine ha fatto Federica Torzullo, scomparsa ad Angiullara Sabazia. Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio, per la quale risulta indagato il marito Claudio Carlomagno. Sarebbero state trovate tracce ematiche sugli abiti da lavoro del marito e nella sua auto. Altre tracce di sangue sono state rilevate in una cava nei dintorni, nonché su un mezzo meccanico presente nell'azienda familiare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... leggo.it

