Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto Gravi indizi contro di lui

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 aprile. Le indagini hanno rilevato tracce di sangue sugli abiti del marito, Claudio Carlomagno, e all’interno della sua auto, suscitando sospetti. Le autorità continuano a cercare informazioni utili per chiarire quanto accaduto e fare luce sulla vicenda.

Che fine ha fatto Federica Torzullo, scomparsa ad Angiullara Sabazia. Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio, per la quale risulta indagato il marito Claudio Carlomagno. Sarebbero state trovate tracce ematiche sugli abiti da lavoro del marito e nella sua auto. Altre tracce di sangue sono state rilevate in una cava nei dintorni, nonché su un mezzo meccanico presente nell'azienda familiare.

