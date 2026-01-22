FC 26 Rose Lavelle MO TOTY 91 | Il Motore Creativo degli USA

Rose Lavelle, con una valutazione totale di 91, rappresenta il motore creativo della nazionale statunitense. Dotata di un gioco fluido e tecnico, il suo baricentro basso e le elevate statistiche di dribbling la rendono difficile da controllare nello stretto. La sua abilità la rende una protagonista imprescindibile, in grado di influenzare il ritmo e le azioni offensive della squadra.

Lavelle è la giocatrice ideale per chi ama il calcio fluido e tecnico. Il suo baricentro basso e le sue statistiche di dribbling (91) la rendono letteralmente inafferrabile nello stretto, trasformandola in un incubo per i mediani più pesanti. Analisi Tecnica: Visione e Reattività Superiore. Regista Totale (Passaggio 90): Rose vede corridoi che altri non vedono. Con 90 di passaggio e i suoi ruoli Regista PLUS PLUS, è in grado di smarcare l'attaccante con una precisione chirurgica.. Velocità da Sprinter (90): Raramente si vede un centrocampista centrale così veloce. Questo le permette di agire efficacemente come Mezzala o Attaccante Ombra, inserendosi negli spazi con tempi perfetti.

