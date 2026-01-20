L'FC 26 SBC Icona TOTY di Emilio Butragueño (91) si distingue per la sua agilità e rapidità. Questa carta è ideale per chi cerca un attaccante capace di muoversi rapidamente tra le linee avversarie, sfruttando la sua bassa statura e l’abilità nel eludere i difensori fisici. Un’opzione strategica per migliorare il reparto offensivo, offrendo versatilità e velocità in campo.

Questa carta è un vero incubo per i difensori fisici e pesanti. Butragueño non punta sulla forza, ma sulla capacità di sparire dai radar difensivi grazie a un baricentro basso e a un’accelerazione fulminea. Analisi Tecnica: Il Terrore dell’Area di Rigore. Finalizzazione Implacabile (91): La statistica di tiro non mente. In area di rigore è quasi infallibile, soprattutto grazie al Piede Debole 5 stelle che lo rende imprevedibile: può calciare con la stessa efficacia da ogni posizione.. Agilità e Dribbling (92): Si muove con una fluidità pazzesca. È uno dei migliori giocatori per il “left-stick dribbling” (dribbling con la levetta sinistra), permettendoti di sterzare in un fazzoletto di terra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Icona TOTY: Emilio Butragueño (91)

