Fatta per Lucca al Nottingham in giornata la partenza per l’Inghilterra

Lorenzo Lucca sta per lasciare l’Italia e trasferirsi al Nottingham Forest in Premier League. Dopo le conferme ufficiali, il calciatore si prepara a partire in giornata per l’Inghilterra. L’operazione rappresenta un passo importante nella carriera dell’attaccante azzurro, che si appresta a confrontarsi con un nuovo campionato. Questo trasferimento segna un momento significativo per il calciomercato italiano e internazionale.

"Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, here we go!", è il tweet del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano che annuncia il passaggio del giocatore azzurro al club di Premier League. "Prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Il calciatore partirà oggi per l'Inghilterra".

