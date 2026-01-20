Lang verso il Galatasaray e Lucca al Nottingham

Il trasferimento di Lang al Galatasaray e l’arrivo di Lucca al Nottingham segnano un momento importante nel mercato del Napoli. Questi movimenti riflettono una fase di consolidamento e rinnovamento per le squadre coinvolte, aprendo nuove opportunità e prospettive per le rispettive rose. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le implicazioni per le strategie future delle squadre italiane e internazionali.

Il mercato del Napoli entra finalmente nella sua fase più concreta. Dopo settimane di attesa e valutazioni, le prime uscite sono pronte a sbloccare anche il capitolo degli arrivi. È questo il quadro tracciato dal Corriere dello Sport, che fotografa una situazione ormai in rapido movimento. Il fronte più caldo riguarda Noa Lang, sempre più vicino al Galatasaray. I segnali arrivano anche dai social, dove l'esterno ha cancellato ogni riferimento all'esperienza napoletana, indizio di una separazione imminente. I dialoghi tra i club sono entrati nella fase finale e la formula dell'operazione è stata rimodulata rispetto alle richieste iniziali: non più cessione secca, ma prestito oneroso con diritto di riscatto.

Napoli, Lang verso il Galatasaray | I dettagli - Visualizzazioni: 31 Napoli – L’emergenza infortuni accelera le strategie di Manna e De Laurentiis: l’uscita dell’olandese può sbloccare le operazioni in entrata. msn.com

Napoli in Movimento: Cessioni e Nuovi Obiettivi

: Lang verso Istanbul: il Napoli prepara la mossa decisiva Il destino di Noa Lang sembra ormai segnato. La sua avventura a Napoli è pronta a chiudersi, con il Galatasaray in netto vantaggio e l’operazione arrivata alle battute finali. A confermarlo è Fabrizio Ro - facebook.com facebook

RAI - Venerato: "Napoli, Lucca e Lang verso l'addio, tra i sostituti c'è anche Zirkzee: i nomi" ift.tt/78QFMg2 x.com

