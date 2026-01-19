Vitruvio e Fano: un rapporto secolare che si riflette nella storia e nella cultura della città. La Basilica, esempio di architettura e tradizione, testimonia questo legame, riconosciuto a livello internazionale. Dopo oltre duemila anni, il rapporto tra il celebre ingegnere e il territorio locale continua a essere motivo di interesse e studio, contribuendo a mantenere viva la memoria di un passato fondamentale per la storia dell’arte e dell’architettura.

Fano (Pesaro Urbino), 19 gennaio 2026 – Per oltre 2mila anni è stato un legame fatto di parole, orgoglio cittadino e pagine di storia studiate in tutto il mondo. Da oggi, il rapporto tra Marco Vitruvio Pollione e la sua Fano (Fanum Fortunae) è diventato tangibile, fisico, maestoso. La scoperta dei resti della leggendaria Basilica di Vitruvio in piazza Andrea Costa non è solo un successo archeologico ( foto ), ma la chiusura di un cerchio aperto nel I secolo a.C. L'ufficialità è arrivata questa mattina durante una conferenza stampa storica, che ha visto il sindaco Luca Serfilippi annunciare con emozione il ritrovamento, supportato in videocollegamento dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitruvio e Fano, un legame scritto nella pietra: scoperta la Basilica, il mito diventa realtà

Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio. Acquaroli: «Scoperta sensazionale, Marche centrali nella cultura internazionale»

Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale. Il presidente Acquaroli ha sottolineato l'importanza di questo ritrovamento, evidenziando il ruolo centrale delle Marche nella cultura internazionale. La scoperta contribuisce a comprendere meglio il passato della città e del territorio, confermando l'interesse scientifico e storico di questa area.

La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”

A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica. Il ministro Giuli ha commentato che si tratta di una scoperta attesa da circa duemila anni, che apre nuove prospettive sulla storia antica della regione. L’indagine archeologica rappresenta un passo fondamentale per la comprensione del passato locale e per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Fano ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio - Durante gli scavi nel centro storico sono emersi i resti di un edificio romano che potrebbe essere la leggendaria Basilica progettata da Vitruvio. tg24.sky.it