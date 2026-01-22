Famiglia nel bosco | manca l' interprete slitta di una settimana l' avvio della perizia psichiatrica

Il procedimento che coinvolge Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la

Nuovo rinvio nel procedimento che riguarda Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori anglo-australiani della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli. Come riporta l'Adnkronos, infatti, è slittato di una settimana l’avvio della perizia psichiatrica disposta dal tribunale per i.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

