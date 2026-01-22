Famiglia nel bosco | manca l' interprete slitta di una settimana l' avvio della perizia psichiatrica

Il procedimento che coinvolge Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la

Nuovo rinvio nel procedimento che riguarda Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori anglo-australiani della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli. Come riporta l'Adnkronos, infatti, è slittato di una settimana l’avvio della perizia psichiatrica disposta dal tribunale per i.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Tivù Verità | Regalo di Natale dei giudici alla famiglia nel bosco: una perizia psichiatrica

Famiglia nel bosco, Salvini: perizia psichiatrica a genitori vergognosa, si rovina vita famiglia per beneUn commento di Salvini sulla situazione di una famiglia nel bosco, criticando la perizia psichiatrica sui genitori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, le spese per ospitare la mamma e i bambini fanno sforare il bilancio del Comune; Minori tolti alle famiglie: al Nord sono il triplo rispetto al Sud; Famiglia nel bosco, la nuova relazione degli avvocati: I bimbi hanno amici e non sono competitivi; Un genitore assente non scompare dalla mente di un bambino.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi lancia l'allarme su Catherine: Sta crollando, vive isolataAllarme dello psichiatra Tonino Cantelmi sullo stato di salute di Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco: Sta crollando. virgilio.it

Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli perplesso: Risolte le criticità, perchè manca il ricongiungimento?A Storie Italiane si torna sul caso della famiglia nel bosco con le nuove parole del sindaco di Palmoli e non solo: ecco che cosa ha detto Si torna sul caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane ... ilsussidiario.net

Un po’ la vicenda de “la famiglia nel bosco” un po’ il film “Captain Fantastic” questo film “Il Castello di Vetro” tratto da una storia vera, ci mostra luci e ombre di una vita passata in una famiglia disfunzionale con genitori artisti, visionari, ma anche egoisti, bevitori, - facebook.com facebook