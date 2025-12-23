Famiglia nel bosco Salvini | perizia psichiatrica a genitori vergognosa si rovina vita famiglia per bene

Un commento di Salvini sulla situazione di una famiglia nel bosco, criticando la perizia psichiatrica sui genitori. Secondo lui, si tratta di un atto ingiusto che rischia di compromettere una vita familiare stabile e rispettabile, dopo anni di cura e affetto verso i figli. La vicenda solleva riflessioni sulla giustizia e sulla tutela dei diritti delle famiglie.

Roma, 23 dic. (askanews) – “Vergogna senza fine. Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la “giustizia” rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene”. Lo dichiara il vicepremer Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando la decisione del Tribunale dei minori dell’Aquile di disporre una perizia psichiatrica per i due genitori della “famiglia del bosco”, prima di decidere sull’affidamento dei minori.- L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Famiglia nel bosco a Chieti, Salvini: decisione dello Stato vergognosa, andrò sul posto Leggi anche: Famiglia nel bosco, i giudici chiedono perizia per i genitori: “Va verificato il loro stato psichico” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura; Famiglia nel bosco, i bambini non tornano a casa: restano in comunità. Respinto il ricorso dei genitori, divisi dai figli a Natale; Quarta Repubblica: Puntata del 22 dicembre Video; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori. Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: serve altra perizia - L'ordinanza del Tribunale sulla famiglia nel bosco e i bambini. newsmondo.it

Famiglia nel bosco: disposta una perizia "psicodiagnostica" anche sui genitori. I bimbi restano nella struttura protetta - Venerdì scorso la Corte d'Appello aveva respinto il ricorso di di Nathan e Catherine. today.it

Famiglia nel bosco, Salvini: perizia psichiatrica a genitori vergognosa, si rovina vita famiglia per bene - Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno ... notizie.tiscali.it

Famiglia nel bosco, i bimbi devono restare in casa famiglia per Natale: “Va fatta perizia approfondita” x.com

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/famiglia-nel-bosco-il-papa-potrebbe-trascorrere-il-natale-con-i-figli-attesa-decisione/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.