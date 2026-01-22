Fabrizio Corona in tribunale contro la richiesta di Signorini Li rovino Farò altri nomi

Fabrizio Corona ha presentato un’istanza in tribunale contro la richiesta di Alfonso Signorini, continuando lo scontro tra i due. La causa riguarda questioni legali e personali, con Corona che minaccia ulteriori rivelazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione pubblica e legale, evidenziando le divergenze tra i due protagonisti. La disputa rimane aperta, con sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Lo scontro fra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non sembra disposto a placarsi e si sposta in tribunale. L’ex re dei paparazzi infatti si è presentato presso il Palazzo di Giustizia di Milano insieme all’avvocato Chiesa. Il motivo? I legali di Signorini hanno presentato un ricorso con lo scopo di bloccare l’uscita su YouTube della nuova puntata di Falsissimo, che dovrebbe arrivare il prossimo 26 gennaio. La rabbia di Fabrizio Corona. Fuori dal tribunale Fabrizio Corona si è lasciato andare ad una lunga invettiva. “Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho fatto un sorrisetto tra me e me – ha spiegato ai giornalisti che lo attendevano fuori dall’aula -. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Io li rovino e farò altri nomi. Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula e ho sorriso”: Fabrizio Corona al Palazzo di giustizia di Milano. Gli avvocati di Signorini: “Diffama e si muove come l’Inquisizione”Fabrizio Corona si è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di Milano, accompagnato dal suo avvocato, in relazione a un ricorso contro Alfonso Signorini e la trasmissione “Falsissimo”.

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: “Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino”Fabrizio Corona commenta le recenti tensioni con Mediaset, riferendosi a un presunto

Fabrizio Corona interrogato in tribunale caso Alfonso Signorini

Fabrizio Corona sfida il tribunale con un nuovo show e denuncia un presunto complotto mediaticoFabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia di Milano trasformando l’udienza civile in una passerella mediatica. Davanti a telecamere e cronisti, l’ex re ... assodigitale.it

Fabrizio Corona esplode davanti al Tribunale di Milano: È una guerra, non mi fermerannoCorona, arrivato in tribunale visibilmente provato e nervoso, si è fermato a parlare con i giornalisti all’esterno dell’edificio, lasciando esplodere tutta la sua rabbia. Secondo lui, l’azione legale ... comingsoon.it

