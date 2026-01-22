Caso Signorini Corona e la denuncia di Mediaset | Contro di me nuovo editto bulgaro io li rovino

Fabrizio Corona commenta le recenti tensioni con Mediaset, riferendosi a un presunto

(Adnkronos) – Un nuovo "editto bulgaro". Fabrizio Corona, tira in ballo le affermazioni del 2002 da Sofia di Silvio Berlusconi, per spiegare quanto sta accadendo intorno al presunto 'sistema Signorini' e alla scelta di Mediaset di denunciarlo per impedire la pubblicazione di nuove puntate di 'Falsissimo'. "Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento. Oggi siccome io ho il potere sui social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo" dice prima di raggiungere il quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano dove dovrà comparire davanti a Roberto Pertile, giudice della prima sezione civile, per replicare alla richiesta della difesa del conduttore televisivo di impedirgli l'uso dei social.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fabrizio Corona all’udienza sul ricorso di Alfonso Signorini: “Contro di me un nuovo editto bulgaro”Durante un’udienza a Milano, Fabrizio Corona ha commentato le recenti accuse, paragonando la situazione a un “editto bulgaro”.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei socialMediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo dei social network da parte dell’ex paparazzo.

