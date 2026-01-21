Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce La replica | Ormai è guerra Per fermarmi mi dovete sparare

Mediaset ha presentato denuncia contro Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce, in seguito alle dichiarazioni rilasciate durante alcune puntate di Falsissimo. Corona aveva rivolto critiche all’azienda e a vari esponenti del gruppo Berlusconi, suscitando una risposta legale. La situazione si è evoluta in un confronto che evidenzia le tensioni tra l’ex paparazzo e il colosso televisivo, segnando un momento di particolare attenzione nel panorama mediatico italiano.

Oltre alla querela, Mediaset ha chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di valutare l’attivazione di una misura di prevenzione che possa vietare a Corona «di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati» e «di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione», ritenuti gli strumenti con cui sarebbero stati veicolati i contenuti contestati. Lo scontro nasce da alcune puntate di Falsissimo nelle quali Corona ha preso di mira direttamente Mediaset e diversi suoi volti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Argomenti discussi: Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video.

