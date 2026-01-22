Durante l'ultimo Developer Direct, Playground Games ha presentato il primo trailer gameplay di Fable, confermando il ritorno di questa celebre saga. Contestualmente, è stato annunciato il periodo di uscita e l’arrivo del gioco su PS5, offrendo ai fan un primo sguardo sulle novità in arrivo. Questa presentazione ha suscitato interesse tra gli appassionati, sottolineando l’attesa per il rilancio di uno dei capitoli più amati del panorama videoludico.

Durante l’ultimo Developer Direct, Playground Games ha mostrato il primo trailer gameplay del nuovo Fable, segnando il ritorno di una delle saghe più iconiche del catalogo Xbox. Il team ha confermato che il gioco uscirà nell’ autunno 2026 e ha chiarito la natura del progetto: non un remake né un sequel diretto, ma un vero reboot pensato per rilanciare la serie per una nuova generazione. A sorprendere è anche l’annuncio dell’arrivo su PlayStation 5, una novità storica per il franchise. Il trailer ha offerto un primo assaggio concreto di combattimento, mondo di gioco e tono narrativo, ribadendo l’identità fiabesca e ironica della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fable si mostra nel primo gameplay trailer, Playground svela il periodo di uscita e l’arrivo su PS5

Forza Horizon 6 si mostra nel primo gameplay trailer, Microsoft svela la data di uscita e tante informazioniDurante l’Xbox Developer Direct, Forza Horizon 6 è stato presentato attraverso il primo trailer gameplay, offrendo una prima occhiata alle novità e alle caratteristiche del titolo.

Saros, il nuovo trailer gameplay svela la data di uscita, l’apertura dei preordini e nuovi dettagliSony ha svelato il nuovo trailer di Saros, il prossimo gioco di Housemarque presentato ai The Game Awards 2025.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fable si mostra in nuove concept art, in attesa della presentazione dell’Xbox Developer Direct; Fable si mostra in una serie di intriganti concept art, tra ambientazioni e combattimenti; Fable sarà destinato a un pubblico adulto? Indizi nel trailer dell'Xbox Developer Direct; Fable, concept art non ufficiali emergono prima del Direct.

Xbox Developer Direct 2026: ecco i giochi mostrati LIVEOggi 22 gennaio ore 19:00 si tiene l'Xbox Developer Direct 2026, dove vengono mostrati Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation. vgmag.it

Fable si mostra in nuove concept art, in attesa della presentazione dell’Xbox Developer DirectFable sarà uno dei protagonisti principali dell'Xbox Developer Direct in programma questo giovedì, ma per ingannare l'attesa il portale MP1ST ha pubblicato una serie di concept art che mostrano alcuni ... msn.com

A meno di 48 ore dalla presentazione dell'Xbox Developer Direct, #Fable si mostra in una serie di splendide concept art. - facebook.com facebook

A meno di 48 ore dalla presentazione dell'Xbox Developer Direct, #Fable si mostra in una serie di splendide concept art. x.com