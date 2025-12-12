Saros il nuovo trailer gameplay svela la data di uscita l’apertura dei preordini e nuovi dettagli
Sony ha svelato il nuovo trailer di Saros, il prossimo gioco di Housemarque presentato ai The Game Awards 2025. Il video offre un'anteprima di gameplay, una trama inquietante e azione intensa, annunciando anche la data di uscita e l'apertura dei preordini.
Sony ha pubblicato il nuovo trailer di Saros, nuovo gioco di Housemarque che è tornato sotto i riflettori dei The Game Awards 2025, mostrando per la prima volta un mix potente di narrativa inquietante e azione frenetica, rivelando anche la data di uscita ufficiale e l’apertura dei preordini. Ambientato su Carcosa, un mondo perduto avvolto da un’eclissi onnipresente, il titolo promette di spingere al limite la filosofia “gameplay-first” del team. Con un protagonista carismatico e un cast di supporto ricco di nomi noti, il gioco punta a unire intensità emotiva e spettacolarità visiva. Al centro dell’esperienza c’è Arjun Devraj, un potente Soltari Enforcer determinato a portare a termine la sua missione, qualunque sia il costo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
