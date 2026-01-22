Europa League oggi Roma-Stoccarda e Bologna-Celtic | orario probabili formazioni dove vederle

Oggi si disputano due incontri di Europa League: Roma-Stoccarda e Bologna-Celtic, valevoli per la settima giornata della fase a girone. Ecco orari, probabili formazioni e informazioni su come seguirli. La competizione continua a offrire appuntamenti importanti per le squadre coinvolte, con partite che si svolgono in diverse città europee. Di seguito i dettagli utili per seguire le sfide di giovedì 22 gennaio 2026.

Giovedì 22 gennaio 2026 l’Europa League torna protagonista con la settima giornata della fase a girone unico. Due squadre italiane scendono in campo in orari diversi: il Bologna apre alle 18:45 ospitando il Celtic al Dall’Ara, mentre la Roma chiude alle 21:00 allo Stadio Olimpico contro lo Stoccarda. Entrambe le formazioni giocano per consolidare la qualificazione alla fase successiva. Bologna-Celtic, ore 18:45. Bologna-Celtic: come ci arrivano le due squadre. Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta il Celtic partendo dalla 13esima posizione nella classifica della fase campionato con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

AS Roma 21:00 CET Stadio Olimpico @EuropaLeague | MD 7 #VfB | #StuttgartInternational | #ASRVfB x.com

