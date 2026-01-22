Europa League oggi Bologna-Celtic | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, giovedì 22 gennaio, il Bologna torna in campo in Europa League, affrontando il Celtic allo stadio Dall’Ara nella settima giornata della fase a gironi. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione della partita, per seguire l’evento in modo chiaro e informativo.

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall’Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O’Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l’obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

