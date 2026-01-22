Europa League oggi Roma-Stoccarda | orario probabili formazioni e dove vederla

La Roma affronta oggi lo Stoccarda all'Olimpico, in occasione della penultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La partita si svolge giovedì 22 gennaio e rappresenta un importante impegno per i giallorossi. Di seguito, si trovano orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. La squadra di Gasperini è al momento decima in classifica a 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, noni con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Stoccarda, in campo alle 21: Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roma-Stoccarda: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Europa LeagueRoma-Stoccarda è una delle sfide della settima giornata di Europa League.

