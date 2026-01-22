Il patrimonio di Valentino Garavani, stimato in circa 1,5 miliardi di euro, rappresenta un importante patrimonio della moda italiana. Con nessun erede diretto, si susseguono le ipotesi sui potenziali beneficiari e sul contenuto del testamento dello stilista. Questa situazione apre un nuovo capitolo sulla gestione e sulla futura destinazione della sua eredità, lasciando spazio a molteplici possibilità e riflessioni sulla continuità del suo patrimonio.

Il patrimonio dello stilista italiano è stimato a 1,5 miliardi di euro. Non ci sono eredi diretti, e scattano le prime ipotesi sul nome che potrebbe comparire nel testamento lasciato dal couturier. Per legge, in ogni caso, le quote di legittima devono essere riservate ai parenti più prossimi La scomparsa di Valentino Garavani, spentosi a 93 anni lo scorso 19 gennaio, chiude un capitolo fondamentale della moda italiana e internazionale. Si apre però una fase delicata legata alla gestione di un patrimonio immenso e a una successione complessa, priva di eredi diretti. Secondo le stime, il patrimonio personale dell’imperatore ammonta a una cifra compresa tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eredità Valentino Garavani, un patrimonio da oltre 1mld di euro senza eredi diretti

L’eredità di Valentino Garavani: un impero creativo e patrimoniale senza eredi direttiValentino Garavani, scomparso il 20 gennaio all'età di 93 anni, rappresenta una delle figure più rilevanti nel panorama della moda italiana.

Valentino Garavani, chi sono gli eredi del patrimonio da 1,5mld dello stilista, dalla sorella Vanda al pronipote Oscar, dall'ex compagno Giammetti ai collaboratoriIl patrimonio di Valentino Garavani, stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, comprende beni di lusso e una vasta collezione d’arte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Valentino Garavani, l'eredità e il patrimonio dello stilista; Ville, yacht e un castello: ecco a chi va l'eredità di Valentino Garavani; Eredità di Valentino, l'ingegnere e l'avvocato che hanno le chiavi (e i segreti) del patrimonio dello stilista; Valentino, dagli immobili alla collezione d'arte: la partita miliardaria dell'eredità.

Eredità Valentino, la mappa segreta di miliardi e residenze di lusso divise tra gli erediIl patrimonio dello stilista Valentino Garavani, scomparso a 93 anni, è disciplinato da un testamento depositato presso uno studio notarile di Roma. Le ... assodigitale.it

Eredità di Valentino Garavani, dal castello vicino Parigi alle ville e i cani: a chi ha lasciato il patrimonioL'eredità di Valentino Garavani, fatta di case di lusso e opere d'arte, sarà suddivisa tra il socio Giancarlo Giammetti, il compagno Bruce Hoeksema e la famiglia ... virgilio.it

Dallo yacht T.M. Blue One alle ville e al castello di Wideville: i beni e il valore dell’eredità di Valentino Garavani dopo la sua scomparsa - facebook.com facebook