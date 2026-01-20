L’eredità di Valentino Garavani | un impero creativo e patrimoniale senza eredi diretti

Valentino Garavani, scomparso il 20 gennaio all'età di 93 anni, rappresenta una delle figure più rilevanti nel panorama della moda italiana. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, lasciando un patrimonio creativo e culturale di grande valore. Con una carriera caratterizzata da eleganza e innovazione, Valentino ha contribuito a definire uno stile senza tempo, mantenendo il suo impatto anche senza eredi diretti.

Scomparso ieri, 20 gennaio, a 93 anni. Con la morte di Valentino Garavani si chiude una delle stagioni più influenti della moda del secondo Novecento. La sua eredità non si misura soltanto negli archivi couture o nelle immagini iconiche che hanno segnato l’immaginario collettivo, ma nella costruzione di un sistema del lusso. Dal punto di vista patrimoniale, Valentino aveva da tempo separato la propria ricchezza personale dalla gestione industriale della maison. La vendita del marchio alla fine degli anni Novanta gli garantì liquidità immediata e autonomia finanziaria, aprendo una fase di investimenti, rendite e valorizzazione dell’immagine personale che, nel tempo, ha portato il valore del suo patrimonio oltre la soglia del miliardo di dollari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Addio a Valentino Garavani, Meloni: “Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare”Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento lasciando un’impronta indelebile nel settore.

Valentino, impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar. L'eredità stilistica a Giancarlo GiammettiValentino, con un patrimonio di 1,3 miliardi di euro, è ora controllato da una società del Qatar.

