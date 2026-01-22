A Tolentino, i tentativi di furto sono stati impediti grazie all’intervento dei Rottweiler. Questa presenza ha dissuaso i malintenzionati, evitando che il colpo si concretizzasse. Un episodio che evidenzia come la presenza di cani di guardia possa rappresentare un valido supporto nella tutela della sicurezza.

Ancora ladri in azione a Tolentino. Ma questa volta a fermarli e far sfumare il colpo sono stati due Rottweiler. I malviventi hanno agito in piena notte, tra martedì e ieri, in contrada Cisterna, nella periferia della città. Erano circa le 3 quando due uomini a volto scoperto si sono introdotti nel cortile privato di un edificio: hanno scavalcato il recinto pensando di potersi muovere indisturbati. Ma hanno trovato i Rottweiler, che li hanno messi immediatamente in fuga. E i due se la sono data a gambe riscavalcando la ringhiera dal punto in cui si erano entrati: il proprietario, svegliato dall’abbaiare dei cani, li ha visti scappare a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entrano i ladri, ma i Rottweiler li bloccano

Se un ladro si trova davanti un Rottweiler...

