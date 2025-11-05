Due ladri entrano in casa mentre marito e moglie cenano | staccano la luce li legano e li picchiano

Violenta rapina a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove un uomo e una donna sono stati malmenati, legati e rapinati nella loro abitazione nei pressi di piazza della Repubblica, dopo essere stati sorpresi dai ladri durante la cena. L'episodio è avvenuto sabato 1° novembre, poco dopo le 20: i. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Grosseto, entrano dal tetto e devastano tutto: l’ultima zona nel mirino dei ladri - facebook.com Vai su Facebook

La sentenza: I ladri erano entrati in casa tra le 19 e le 19,45, usando i ponteggi come scala - X Vai su X

Ladri in casa, arrestati i due banditi albanesi che svaligiavano le ville del Nordest su auto sportive rubate. Precisione militare e walkie-talkie nei 13 colpi. Due ricercati - Rintracciati e arrestati i due ladri albanesi che hanno svaligiato (o tentato di svaligiare) 13 ville e case nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. Come scrive ilgazzettino.it

Ladri in casa la sera di Halloween: due colpi in una notte. Bottino ancora da quantificare - I malviventi sono entrati in azione in una casa a Prata e nella stessa serata, quella della festa di ... ilgazzettino.it scrive

Ladri irrompono in casa durante il lutto: Brinzio sotto shock - Colpo mentre la famiglia veglia il feretro in casa: stanze a soqquadro e bottino arraffato al piano di sopra. Scrive laprovinciadivarese.it