Ladri entrano in casa all’ora di cena I proprietari li mettono in fuga
Erano circa le 20 di ieri sera quando tre persone, tutte con il volto coperto da un passamontagna, hanno tentato di entrare in alcune abitazioni a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. L’episodio è avvenuto in una fascia oraria in cui molti residenti stavano rientrando dal lavoro o erano appena seduti a tavola per la cena. Proprio per questo il piano dei malviventi è andato in fumo, costretti a una fuga precipitosa nei campi circostanti dopo essere stati notati da alcuni abitanti. Secondo le prime ricostruzioni, i tre si sarebbero mossi con rapidità, cercando di intrufolarsi da porte e finestre di più appartamenti nella stessa zona, forse dopo averli tenuti d’occhio nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
