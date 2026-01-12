Guasto all’impianto di riscaldamento | chiuso per due giorni l’Istituto Palizzi di Vasto

Da chietitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Palizzi di Vasto sarà chiuso martedì 13 e mercoledì 14 gennaio 2026 a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La sospensione delle attività scolastiche è necessaria per consentire le operazioni di riparazione e garantire la sicurezza di studenti e personale. La ripresa delle lezioni è prevista per giovedì 15 gennaio, salvo eventuali ulteriori comunicazioni.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Filippo Palizzi” di Vasto resterà chiuso nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio 2026 a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La decisione è stata presa dal sindaco Francesco Menna con un’ordinanza contingibile e urgente, firmata dopo la. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Guasto all'impianto di riscaldamento: lunedì 12 gennaio resta chiuso l'istituto Algeri Marino a Casoli

Leggi anche: Guasto all'impianto di riscaldamento: chiusa d'urgenza la scuola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Limbiate, guasto alla caldaia, due scuole chiuse a Pinzano - Un giorno di vacanza in più per la gioia dei bambini ma anche per il disagio di tante famiglie, a Limbiate, ... ilnotiziario.net

guasto all8217impianto riscaldamento chiusoGUASTO AL RISCALDAMENTO, PARTE DEL LICEO FANTI RESTA CHIUSO - Nella giornata di venerdì 9 gennaio saranno sospese le elezioni di una parte del liceo Fanti di Carpi a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della struttura che non è stato possib ... tvqui.it

guasto all8217impianto riscaldamento chiusoRiscaldamento guasto. E l’asilo resta chiuso - "Lunedì la riapertura". msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.