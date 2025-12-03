Topi a scuola lezioni sospese per due giorni alla primaria Giovanni XXIII

La scuola primaria Giovanni XXIII ha sospeso le attività didattiche nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, su richiesta della dirigente, d.ssa Stefania Giovanetti, per consentire il completamento dell’intervento di derattizzazione avviato nei giorni precedenti a seguito della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

